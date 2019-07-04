رياضة | الترسانة يعلن موعد فترة الإعداد للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة يعلن موعد فترة الإعداد للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة استعداداته للموسم الجديد 2019 2020 تحت قياده المدير الفني علاء ميهوب يوم الاحد المقبل 7 يوليو فى الثانية عصرآ .

يذكر أن الترسانة قد ضم 5 لاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية تدعيمآ لصفوف الفريق بالموسم المقبل ، وجاءت صفقات الترسانة كالأتى (أحمد حسين حارس المريخ ، وعمر جابر حارس الفيوم ، عصام عمران صانع ألعاب الإعلاميين ، وسيد حمدى لاعب بورتو السويس ، وأحمد عارف توتى هداف السكة الحديد ).

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ورحل عن الفريق بعد إنتهاء موسم ٢٠١٨_٢٠١٩ كل من (محمد رجب ريعو ، وأحمد انيس ، وحمادة الدسوقى ، وهارون اسماعيل ، وسيد حمدى ، ومحمود حربى ، ورضا العزب ).

بالإضافة الى محمود كشلط ، وعمار شحاتة ، وحكيم الابى لإنتهاء الاعاره وعودتهم لأنديتهم .

ويشمل الجهاز الفنى لفريق الترسانة كل من علاء ميهوب مدير فنى ، كريم حسن شحاتة مدير الكرة ، ومؤمن عبدالغفار مدرب عام ، ووائل الجميل مدرب ، وعصام محمود مدرب حراس ، وقاسم قدرى مدرب أحمال