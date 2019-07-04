رياضة | تفاصيل تعاقد الجونة مع شركة برتغالية لاستخدام نظام إداري إلكتروني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل تعاقد الجونة مع شركة برتغالية لاستخدام نظام إداري إلكتروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الجونة اليوم، الخميس، عن تعاقده مع شركة FootballISM البرتغالية لاستخدام تطبيق الكتروني حديث يربط جميع إدارات النادي ببعضها البعض في نقلة نوعية جديدة لنظام إدارة كرة القدم في مصر.

ويعتبر نادي الجونة الأول إفريقيا وفي مصر لعقد تلك الشراكة مع FootballISM البرتغالية لاستخدام تطبيق يمكن من خلاله تطوير نظام الإدارة حيث يعتبر منصة يمكن لمسؤولي النادي من خلالها تنسيق كامل الملفات الإدارية الخاصة بقطاع كرة القدم عن طريق "موبايل ابليكيشن".

وتطبق أندية سبورتنج لشبونة البرتغالي وأتلتيكو مينيرو البرازيلي وأندية أخرى النظام الذي تعاقد عليه نادي الجونة بشكل رسمي.