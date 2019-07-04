رياضة | الحلم يعود من جديد.. الطريق يُفتح أمام برشلونة للصفقة المسروقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلم يعود من جديد.. الطريق يُفتح أمام برشلونة للصفقة المسروقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يرق العرض الأول الذي قدمه نادي يوفنتوس الإيطالي، لشراء المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، مقابل 65 مليون يورو ثابتة ومتغيرة إدارة ناديه أياكس أمستردام، الذي يطالب بعشرة ملايين إضافية، بحسب ما نشرت اليوم الخميس صحيفة ألغيمين داجبلاد.



يؤدي الفشل في التوصل لاتفاق حالياً بخصوص قلب الدفاع (19 عاماً)، وقائد أياكس، إلى انضمامه الإثنين المقبل لتدريب الفريق، الذي سيستعد لخوض الأدوار التمهيدية بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت ثاني أكثر الصحف قراءة في هولندا: "مسؤولو أياكس يتناقشون حول رحيل دي ليخت منذ وقت، لكنه حددوا سعراً لبيعه أعلى بشكل واضح من العرض الذي تقدم به يوفنتوس".

وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع يبدو أنه "يفضل يوفنتوس"، لكن عرض الإيطاليين أقل بكثير من ذلك الذي قدمه كل من باريس سان جيرمان وبرشلونة"، رغم أنها إشارة إلى أن النادي الكاتالوني يبدو أنه انسحب من سباق التنافس عليه.

وتشير التقارير إلى أن برشلونة سيدخل مجددًا في الصفقة ويقدم عرضًا جديدًا لضم اللاعب خلال ميركاتو الصيف الجاري.