رياضة | رسمياً.. روبن يعلن اعتزاله لعب كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. روبن يعلن اعتزاله لعب كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الهولندي الدولي آريين روبن نجم بايرن ميونيخ السابق، رسمياً اليوم الخميس اعتزاله لعب كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات مع منتخب بلاده والفرق التي مثلها.

وكان روبن، قدر رحل عن صفوف بايرن ميونيخ هذا الصيف بصحبة الفرنسي فرانك ريبيري وذلك وسط اهتمام من أندية أوروبية كبرى مثل إنتر ميلان.

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وقال روبن، عقب إعلان اعتزاله: "قرار إعتزالي هو أصعب قرار إتخذته في مسيرتي الأحترافية، أنا لم أعد صبياً يبلغ من العمر 16 عاماً".

وتابع: "لذلك جسدي قالي لي توقف، عندما قررت لم أكن أفكر في الإصابة".

الجدير بالذكر أن روبن "35 عاماً" مثل فرق؛ آيندهوفن وريال مدريد وتشيلسي ولعب مع بايرن ميونيخ من 2009 حتى 2019.