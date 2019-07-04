رياضة | لامبارد: لهذا السبب فقط وافقت على تدريب تشيلسي

كشف فرانك لامبارد المدير الفني الجديد لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن طاقمه التدريبي، مشيرًا لأن جودي موريس سيكون معه، حيث أن لديهم علاقة رائعة منذ أن كانوا لاعبين وهم أصدقاء أيضًا، كما انه يعرف أكاديمية النادي جيدًا وهذه نقطة قوة للفريق، فضلاً عن كريس جونز أيضًا، وإدواردز ونيوتن سيكونا ضمن الطاقم أيضًا.

وقال لامبارد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه مدربًا للبلوز: "ما أريده هو جلب أشخاص ليس لأنهم سبق ولعبوا لهذا النادي فقط بل لأنهم يشعرون بهذا النادي ويريدون القيام بعمل جيد هنا".

وأضاف عن الأكاديمية: "سنراقب ذلك جيدًا، إن قدمت مستويات جيدة وأثبت أنك جاهز فستكون ضمن الفريق الأول وستحصل على الفرصة التي تستحقها".

وأردف بالحديث عن مفاوضاته مع تشيلسي: "كان يجب عليّ أن أتحدث عن رؤيتي، المفاوضات بدأت منذ أسابيع، حينما تم الأمر رسميًا شعرت بالسعادة".

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وواصل عن ماسون مونت وتوموري: "كانا رائعين معي الموسم الماضي، الآن سيعودان كأي لاعب آخر سواء شاب أو كان في إعارة، عليهما إثبات أنفسهما في التحضيرات".

وأكد بقوله: "سنمنح الجميع فرصة في التحضيرات ثم سنقرر من سيبقى ومن سيغادر، لدينا تشكيلة كبيرة لذا لا يمكن أن يبقى جميع اللاعبين".

وبسؤواله.. هل حصلت على أي نصيحة من أي مدرب سابق؟ أجاب لامبارد بقوله: "لم أتحدث مع أيًا منهم، ولا أخطط للإتصال بأحدهم وأخذ نصيحته الآن".

واختتم: "هل تشعر بأنك بنفس الرغبة التي كنت عليها لإثبات نفسك حينما وقعت للنادي في 2003 كلاعب؟ لا، بل برغبة أكبر مما كانت عليه".