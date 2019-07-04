رياضة | فاركو يتعاقد مع لاعب الرجاء المطروحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاركو يتعاقد مع لاعب الرجاء المطروحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي فاركو برئاسة عز بشار رئيس النادي في التعاقد مع هشام فتح الله لاعب الرجاء المطروحي لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر بعد إنتهاء تعاقدة مع الفريق المطروحي.

حضر التوقيع عز بشار رئيس النادي وأمير قيصر وكيل اللاعب.

Advertisements

يذكر أن فاركو قد أبرم 5 صفقات من قبل بالتعاقد مع عماد حماد لاعب كوم حمادة وثلاثي دمنهور أحمد سالم ، إسلام عبد الغني، أحمد ناصف ولاعب منية سمنود رفعت مفتاح الذي كان يلعب أيضا في صفوف دمنهور علي سبيل الإعارة.

ويسعي نادي فاركو لمواصلة التعاقد مع لاعبين مميز لتحقيق حلم الصعود هذا الموسم بعد الموسم المخيب للأمال الموسم الماضي والمنافسة علي البقاء بدوري الدرجة الثانية حتي الجولات الأخيرة.

وكان فاركو قد بدأ فترة أعداده إستعدادا للموسم الجديد السبت الماضي تحت قيادة أحمد عاشور المدير الفني للفريق.