رياضة | لامبارد يكشف عن خطته لتعويض رحيل هازارد

وقال لامبارد: "لقد خسرنا لاعب عظيم ولكن علينا أن ننظر إلى فريقنا، نملك لاعبون جيدون وشباب ويملكون الموهبة، ليسوا بمستوى هازارد ولكنهم يستطيعون أن يكونوا لاعبين كبار لهذا النادي".

وأضاف لامبارد قائلاً: "لا أعتقد بأن عقوبة الحظر ستجعلنا نتراجع عن تحقيق أهدافنا، لا زلنا نملك تشكيلة قوية ولاعبين بمواهب كبيرة".

وواصل: "النادي لم يطلب مني مركز مؤهل للعب في دوري الأبطال، ولكن هذا هو ما ينتمي إليه تشيلسي ويجب أن يكون هناك، تشيلسي ينتمي إلى دوري الأبطال".

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وتابع: "هذا أكبر تحدي لك؟ "نعم، مسيرتي المهنية كلاعب انتهت، أنا أحب التحديات دائمًا، الإنتقال إلى تشيلسي كلاعب كان تحدٍ كبير بالنسبة لي أيضًا، الناس كانوا يقولون: 'من هذا اللاعب الذي جلبه النادي مقابل 11 مليون باوند؟".

وأكمل: "مسيرتي كلاعب انتهت، أنا الآن بمنصب جديد وأريد أن أبذل قصارى جهدي للنجاح، أنا شخص طموح".

واستطرد: "أنا أعرف أين سيلعب (يضحك)، ولكنني لن أجلس أمامكم وأخبركم بتشكيلة الفريق للموسم المقبل".