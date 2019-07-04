رياضة | لامبارد يكشف عن خطته لتعويض رحيل هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبارد يكشف عن خطته لتعويض رحيل هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف لامبارد قائلاً: "لا أعتقد بأن عقوبة الحظر ستجعلنا نتراجع عن تحقيق أهدافنا، لا زلنا نملك تشكيلة قوية ولاعبين بمواهب كبيرة".
وواصل: "النادي لم يطلب مني مركز مؤهل للعب في دوري الأبطال، ولكن هذا هو ما ينتمي إليه تشيلسي ويجب أن يكون هناك، تشيلسي ينتمي إلى دوري الأبطال".
وتابع: "هذا أكبر تحدي لك؟ "نعم، مسيرتي المهنية كلاعب انتهت، أنا أحب التحديات دائمًا، الإنتقال إلى تشيلسي كلاعب كان تحدٍ كبير بالنسبة لي أيضًا، الناس كانوا يقولون: 'من هذا اللاعب الذي جلبه النادي مقابل 11 مليون باوند؟".
وأكمل: "مسيرتي كلاعب انتهت، أنا الآن بمنصب جديد وأريد أن أبذل قصارى جهدي للنجاح، أنا شخص طموح".
واستطرد: "أنا أعرف أين سيلعب (يضحك)، ولكنني لن أجلس أمامكم وأخبركم بتشكيلة الفريق للموسم المقبل".