رياضة | هل ستنجح مع تشيلسي رغم قلة خبرتك والضغوطات ؟ لامبارد يُجيب

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أكد فرانك لامبارد، المدير الفني الجديد لفريق تشيلسي الإنجليزي، بأنه لا يشعر بالخوف الخاطئة حول أمر تدريبه لتشيلسي، وأنه مدرك تمامًا صعوبة هذه المهمة ولا يستطيع إخفاء ذلك، حيث أنه شخص واقعي، ويعرف الشيء المطلوب منه وسيحاول أن يحققه.

وقال لامبارد، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه مدربًا للبلوز: "أنا أعرف مدى الضغوطات في نادٍ مثل تشيلسي، في كل عام يكون هناك ضغط كبير، ولكنني أعرف ما يريده النادي مني".

وأضاف عن علاقته بالجماهير: "علاقتنا رائعة وعاطفية جدًا، وأنا أقدر ذلك جدًا، أنا هنا ولا أريد أن أعتمد على العاطفة بشكل مبالغ به ولكن كل لاعب وكل مدرب عليه أن يكون بشعر بالعاطفة حينما تغني الجماهير".

وواصل عن قلة خبرته التدريبية: "لقد فكرت بالأمر كثيرًا، توقعت هذا السؤال وأنا أتفهم سبب سؤالكم، سنة واحدة تدريبية ثم تصبح مدربًا لتشيلسي.. هذا أمر نادر، ولكنني تدربت تحت قيادة الكثير من المدربين الرائعين وتعلمت منهم الكثير وآمل أن يساعدني ذلك، تعلمت الكثير في ديربي أيضًا".

وأكمل عن التوقعات: "نحن مدركون بأن هناك عقوبة حظر تعاقدات، مانشستر سيتي & ليفربول قدما موسم عظيم أيضًا، علينا أن نحاول ولا نتوقف أبدًا عن محاولتنا لإعادة تشيلسي للقمة، سنعمل وسنحاول للعودة ولكنني لن أقطع وعودًا أو ما شابه".