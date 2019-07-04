رياضة | مدرب المغرب: بوطيب جاهز لمواجهة بنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المغرب: بوطيب جاهز لمواجهة بنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد المنتخب المغربي لمباراة، الغد الجمعة، أمام المنتخب البنينى في أولى مباريات دور الستة عشر والتى ستقام على استاد السلام.

ومن المنتظر أن يشهد التدريب الأخير اليوم الخطة النهائية التى أعدها هيرفى رينار المدير الفنى للمنتخب المغربي قبل مباراة الغد.

وأكد رينار على جاهزية خالد بوطيب مهاجم نادي الزمالك والمنتخب المغربي للمشاركة في لقاء منتخب بلاده القادم، أمام بنين في دور الستة عشر من بطولة الأمم الإفريقية.

Advertisements

وكان بوطيب قد غاب عن مباراتي الجولتين الثانية والثالثة للدور الأول ببطولة إفريقيا، وذلك بسبب إصابة في الركبة اليمنى.

وتعافى اللاعب من الإصابة التي لحقت به وبات جاهزا من الناحية الطبية للقاء بنين الذي سيقام في السادسة مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام بدور الستة عشر من بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019.

وكان منتخب المغرب قد تصدر قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد فوزه على جنوب إفريقيا وكوت ديفوار ونامبيبيا بنتيجة هدف دون رد.