رياضة | الكشف عن موعد انتقال ريجيليون إلى إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد انتقال ريجيليون إلى إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مونشي، المدير الرياضي لنادي إشبيلية، أن هناك مفاوضات مع نادي ريال مدريد بشأن التعاقد مع سيرجيو ريجيلون وفي حال استمرت هكذا سيصل اللاعب قريباً لاجتياز الفحوصات الطبية والتوقيع.

وقال مونشي في تصريحات صحفية: "المفاوضات كانت صعبة مع ريال مدريد ولكن رغبة اللاعب كانت مهمة ، ريغيلون يريد الانضمام لإشبيلية وهذا ساعدنا".

الجدير بالذكر ان أنتونيو كاليخون، مراسل قنوات بي ان سبورت، قد أكد بأن لاعب ريال مدريد ريجيليون سيصِل غداً إلى أشبيلية ليقوم بالفحوصات الطبية ويوقّع على العقد الجديد مع فريق جولين لوبيتيجي.