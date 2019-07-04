رياضة | نجم ريال مدريد يطلب الرحيل رغم ثقة زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يطلب الرحيل رغم ثقة زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن​ البرازيلي ​مارسيلو​ نجم ريال مدريد طلب الرحيل عن ناديه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لشعوره بأن الوقت حان لإجراء تجربة جديدة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن مارسيلو طالب فلورنتينو ​بيريز​ رئيس النادي بالسماح له بالرحيل في الفترة الحالية على الرغم من اعتماد زين الدين زيدان المدير الفني للفريق عليه ولكن مارسيلو لديه عروض كبيرة على رأسهم باريس سان جيرمان وآرسنال وميلان ويوفنتوس، حيث يسعى لتوقيع عقد طويل الأجل مع ناديه الجديد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مارسيلو تعرض لانتقادات كبيرة في الموسم الماضي بسبب تراجع مستواه وفقد قبل عودة زيدان مكانه في التشكيل الأساسي ودخل بديلا منه ​سيرجيو ريجيلون​.