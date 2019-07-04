رياضة | زيدان يختار طاقمه الفني للموسم المقبل

خابيير مايو، المُعد البدني، العلاج الطبيعي/إعادة التأهيل.. مايو بدأ مسيرته مع ريال مدريد موسم 13/14 بعد أن قضى موسم واحد رفقة مانشستر سيتي وقبلهم 4 مواسم رفقة أتلتيكو مدريد.

خوسيه كارلوس باراليس، العلاج الطبيعي/إعادة التأهيل.. باراليس بدأ مسيرته مع ريال مدريد موسم 12/13 بعد أن قضى موسماً واحد مع اتلتيكو مدريد.

روبيرتو فاسكيز، مدرب الحراس.. فاسكيز بدأ مسيرته رفقة أكاديمية ريال مدريد موسم 2010/11 ثم أصبح مُدرباً لحراس الكاستيا منذ موسم 2013/14 واستمر رفقة الكاستيا حتى عودة زيدان الموسم الماضي عندما إنضم لطاقمه الفني.