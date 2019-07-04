رياضة | زيدان يختار طاقمه الفني للموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يختار طاقمه الفني للموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر نادي ريال مدريد الإسباني، على أفراد الطاقم الفني الخاص بالمُدرب زين الدين زيدان للموسم القادم 2019-2020.
وجاءت أسماء الجهاز الفني لمدرب ريال مدريد على النحو التالي:
ديفيد بيتوني، المدرب المساعد الأول.. ديفيد بيتوني بدأ مسيرته رفقة زيدان في الكاستيا موسم 14/15 واستمر مُساعداً لزيدان حتى الآن.
حميدو مسايدي، مساعد مدرب.. حميدو مسايدي ايضاً بدأ مسيرته رفقة زيدان في الكاستيا موسم 14/15 واستمر مُساعداً لزيدان حتى الآن.
خابيير مايو، المُعد البدني، العلاج الطبيعي/إعادة التأهيل.. مايو بدأ مسيرته مع ريال مدريد موسم 13/14 بعد أن قضى موسم واحد رفقة مانشستر سيتي وقبلهم 4 مواسم رفقة أتلتيكو مدريد.
خوسيه كارلوس باراليس، العلاج الطبيعي/إعادة التأهيل.. باراليس بدأ مسيرته مع ريال مدريد موسم 12/13 بعد أن قضى موسماً واحد مع اتلتيكو مدريد.
روبيرتو فاسكيز، مدرب الحراس.. فاسكيز بدأ مسيرته رفقة أكاديمية ريال مدريد موسم 2010/11 ثم أصبح مُدرباً لحراس الكاستيا منذ موسم 2013/14 واستمر رفقة الكاستيا حتى عودة زيدان الموسم الماضي عندما إنضم لطاقمه الفني.