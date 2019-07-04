رياضة | لامبارد: خسرنا هازارد.. وأعرف أين سيلعب كانتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبارد: خسرنا هازارد.. وأعرف أين سيلعب كانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي تشيلسي الانجليزي، رسمياً، اليوم عن تعيين نجمه السابق فرانك لامبارد مدرباً للفريق الكروي الأول وذلك لمدة 3 مواسم مقبلة، خلفاً للإيطالي ماوريسيو ساري.

وقال لامبارد، في المؤتمر الصحفي التقديمي له: "عندما تأتي إلى نادٍ مثل تشيلسي، لديك توقعات ومعايير كبيرة، أنا أفهم ما هو مطلوب مني في هذا النادي وسأحاول تنفيذ ذلك".

وتابع: "أود أن أقول إنني فكرت في الأمر كثيرًا، أعرف أنه سؤال واضح وأفهمه، عام واحد في الإدارة وتحصل على فرصة في تشيلسي ولا يحدث ذلك كثيرًا".

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وأضاف: "في مسيرتي في اللعب، لعبت في ظل الكثير من المدربين الرائعين، وأعتقد أن ذلك سيبقى في وضع جيد، لقد أمضيت عاماً رائعا في ديربي كاونتي حيث تعلمت الكثير".

وتحدث لامبارد عن الفراغ الذي تركه إيدن هازارد: "لقد خسرنا لاعبًا رائعًا بالطبع لكنك تنظر إلى ما لديك، لدينا لاعبون جيدون، في سن جيدة، لديهم موهبة ولكن يمكن أن يكونوا ضخمين هؤلاء اللاعبين لهذا النادي".

وعن الموسم المقبل، قال لامبارد: "يجب أن يبدأ تشيلسي بالفوز، إذا جلستُ هنا ولم أقل إنني يجب أن لا أكون هنا، هذا ما يجب أن يكون عليه الأمر، نريد أن نلعب كرة القدم ونلعب دوري أبطال أوروبا مرةً أخرى العام المقبل وهذا شيء يجب أن يدفعنا و يُحفزنا".

وسئل لامبارد عن نجولو كانتي، حيثُ قال: "نعم، أنا أعرف أين سيلعب، والحمد لله، لن أجلس هنا وأقول أين مركزه أين سأوجهه (ضاحكًا)".