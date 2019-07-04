رياضة | نجم بيرو: نحترم البرازيل كثيرًا ولكن!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم بيرو: نحترم البرازيل كثيرًا ولكن! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح باولو جيريرو نجم وقائد بيرو عقب الفوز على ​تشيلي​ حامل اللقب بثلاثية نظيفة في الدور قبل النهائي لبطولة كوبا أمريكا والتأهل للنهائي ومواجهة البرازيل الأحد المقبل بأنه يحترم البرازيل كثيرًا ولكن في كرة القدم ليس هناك مرشحين للفوز.

وقال جيريرو في تصريحات صحفية:"الفريق يصنع التاريخ. أنا فخور بزملائي في الفريق.لقد ركزنا، عملنا بجد ووصلنا إلى النهائي".

وأضاف:"ستكون مباراة صعبة للغاية. أنا أحترم ​البرازيل​ كثيراً ولكن في كرة القدم ليس هناك مرشحين للفوز وقد أظهرنا ذلك مرة أخرى".

واختتم جيريرو تصريحاته قائلاً : "يجب أن يحظى هؤلاء الأشخاص باحترام أكبر. إذا أرادت البرازيل تسمية نفسها بأنها المرشح الأكبر للفوز فيمكنها تسمية نفسها بأنها الأفضل لكن في هذا المجال لا نفكر في ذلك. علينا القيام بعملنا بتواضع شديد كما هو الحال دائمًا".