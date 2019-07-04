رياضة | مدافع صيد المحلة يوقع للالومنيوم موسمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع صيد المحلة يوقع للالومنيوم موسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل مجلس ادارة نادي الألومنيوم، برئاسة المهندس عبد الظاهر عبد الستار ، ابرام صفقاته الجديدة، لتدعيم صفوف الفريق، استعدادا للموسم الجديد، من بطولة دوري القسم الثاني، ونجح في الحصول على خدمات عادل خضرة، الظهير الأيمن لفريق نادي الصيد بالمحلة، لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر للاعب.

وقال اللاعب في تصريح خاص ل"الخليج 365 الرياضي" إن انضمامه لفريق نادي الألومنيوم، جاء بعد فسخ تعاقد مع فريق الرجاء المطروحى بالتراضي، حيث انه انتقل اليه من نادي صيد المحلة، وأوضح ان تعاقده مع نادي الألومنيوم، جاء لمدة موسمين، بناءا على رغبة المدير الفني للفريق.

وأشار اللاعب في تصريحه، إلى أن التوقيع جاء في حضور المدير الفني لفريق الألومنيوم، ياسر الكناني، وسيد قاسم المدير الاداري للفريق، وعمرو الجاري، المدرب العام للفريق.