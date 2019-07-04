رياضة | بوفون يجتاز الفحص الطبي في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوفون يجتاز الفحص الطبي في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن الإيطالي ​جيانلويجي بوفون​ حارس مرمى باريس سان جيرمان نجح في اجتياز الفحص الطبي مع يوفنتوس قبل التوقيع الرسمي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد موقع فوتبول إيطاليا أنه من المتوقع أن يمضي بوفون عقدًا لمدة عام مع السيدة العجوز وأن يعتزل نهاية الموسم المقبل ثم سوف يتولى دور تدريب أو توجيه مع النادي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن بوفون ذو الـ41 عاما خاض حوالي 700 مباراة مع يوفنتوس وحقق معه الدوري الإيطالي 9 مرات.