شكرا لقرائتكم خبر عن «ديسابر» يؤكد على صعوبة مواجهة السنغال في ثمن نهائي أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سباستيان ديسابر المدير الفني للمنتخب الأوغندي لكرة القدم، على صعوبة مواجهة المنتخب السنغالي غدا الجمعة، في دور الستة عشر «ثمن النهائي» لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بمصر.

وقال ديسابر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس: «مباراة السنغال تحد كبير للاعبي أوغندا، والسنغال من أكبر منتخبات القارة الأفريقية ولكننا سنلعب ولا نخشى أحدا».

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وأضاف: «تواجد أوغندا في دور الستة عشر إضافة كبيرة لهم، وكل اللاعبين يركزون حاليًا على مباراة الغد ووعدوا ببذل أقصى الجهد لتحقيق الفوز لإسعاد الأوغنديين».

وعن مشكلة إضراب اللاعبين قال ديسابر: «تم حل الأزمة وقام اللاعبون بالتدريب».

وأوضح أنها كانت إشكالية صغيرة بين اللاعبين واتحاد الكرة وتم حلها نهائيا وهي لا تعد كونها أزمة مثل أي أزمة تحدث داخل البيت الواحد.

ورفض ديسابر الحديث عن خطة اللعب ولكنه أكد: «السنغال منتخب قوي جدا ونحن نلعب بشكل جماعي جيد وقادرون على تحقيق نتيجة إيجابية ولا نخشى من أي منتخب».