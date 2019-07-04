شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الكونغو: مرضي تسبب في الخسارة أمام أوغندا.. ومصر ستتوج بالكان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فلورانس إيبينجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم، أنه دخل في حالة إعياء شديدة وعاش ساعات عصيبة مع مرض مفاجئ تزامن مع انطلاقة الفهود في الكان ٢٠١٩.
وأضاف إيبينجي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «احتجزت داخل أحد مستشفيات القاهرة لمدة ٨ ساعات قبل مباراة أوغندا وهو ما تسبب في الخسارة في مستهل مشوارنا ولم أفصح عن هذا الأمر من قبل».
وواصل المدير الفني حديثه، والذي يحمل الجنسيتين الكونغولية والفرنسية: «أتوقع أن تتوج مصر بلقب أمم إفريقيا، فالفراعنة لن يفرطوا في اللقب بسهولة».
وأنهى تصريحاته متمنيا أن يواجه المنتخب المصري في المباراة النهائية لأمم إفريقيا لرد هزيمة الدور الأول.
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