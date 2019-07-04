شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الكونغو: مرضي تسبب في الخسارة أمام أوغندا.. ومصر ستتوج بالكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فلورانس إيبينجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم، أنه دخل في حالة إعياء شديدة وعاش ساعات عصيبة مع مرض مفاجئ تزامن مع انطلاقة الفهود في الكان ٢٠١٩.

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وأضاف إيبينجي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «احتجزت داخل أحد مستشفيات القاهرة لمدة ٨ ساعات قبل مباراة أوغندا وهو ما تسبب في الخسارة في مستهل مشوارنا ولم أفصح عن هذا الأمر من قبل».

وواصل المدير الفني حديثه، والذي يحمل الجنسيتين الكونغولية والفرنسية: «أتوقع أن تتوج مصر بلقب أمم إفريقيا، فالفراعنة لن يفرطوا في اللقب بسهولة».

وأنهى تصريحاته متمنيا أن يواجه المنتخب المصري في المباراة النهائية لأمم إفريقيا لرد هزيمة الدور الأول.