عرض إماراتي لضم نجم ريد ستار الصربي

دخل اللاعب الصربي ميلان بافكوف نجم نادي ريد ستار في قائمة اهتمامات أندية الدوري الإماراتي للمحترفين. تقارير صربية كشفت عن رغبة أحد أندية دوري الخليج العربي في التوقيع مع نجم ريد ستار الصربي ميلان بافكوف. وقدم النادي الإماراتي عرضاً للحصول خدمات اللاعب الصربي وضمه لصفوف الفريق في الموسم المقبل. العرض الإماراتي المقدم لضم اللاعب الصربي، بلغ قيمته 3 ملايين يورو لحسم الصفقة. النادي الإماراتي يواجه منافسة شرسة من جانب أحد أندية الدوري الفرنسي للتعاقد معه هذا الصيف.

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