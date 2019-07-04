طلائع الجيش يضم ثنائي بيراميدز...

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جدة - عمرو شويل أتم مسئولو نادى طلائع الجيش تعاقدهم مع ثنائى بيراميدز، مهند لاشين وناصر منسى، لتدعيم صفوف الفريق العسكرى فى الموسم المقبل.
ويعتبر الثنائى لاشين ومنسى الصفقة الثالثة والرابعة فى الميركاتو الصيفى، بعد الثنائى إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم.
وتعاقد الطلائع مع مهند لاشين على طريقة البيع النهائى، بينما تم التعاقد مع ناصر منسى على سبيل الاعارة.
وقع لاشين ومنسى على عقود الانتقال لطلائع الجيش بحضور العميد أحمد المهدى مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الادارى للطلائع بينما حضر الجلسة حسام البدرى رئيس نادى بيراميدز.
وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.
وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".
يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.
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