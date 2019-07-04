شكرا لقرائتكم صفقة تبادلية بين طنطا وسموحة بطلها إسلام طارق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجهز إدارة طنطا وسموحة، لعقد صفقة تبادلية تقضى برحيل إسلام طارق حارس أبناء السيد البدوى إلى الفريق السكندرى، على أن يحصل الطنطاوية على مبلغ مالى و3 لاعبين من ناشئ سموحة.

وكشف مصدر مسئول بطنطا أن إدارة النادى اتخذت قرارا سريا بالموافقة على رحيل اللاعب للأعلى سعرا أولا، أو سموحة مع الاستفادة من بيعه فى تدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم الجارى ويحق له الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لذا فإن مجلس الإدارة يرحب برحيله حاليا حتى لا يرحل دون الفائدة المالية منه.

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وأضاف نفس المصدر أن اللاعب اتخذ قرارا بالرحيل بعد مساهمته فى عودة الفريق من جديد للدورى الممتاز، لذا فإن الإدارة ستوافق على رحيله للفريق السكندرى حال الوصول للعرض المناسب الذى يرضى مجلس إدارة طنطا.

عاد فريق طنطا إلى للدورى الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا.