شكرا لقرائتكم الزمالك يزاحم الأهلى على ضم مهاجم أبولون التايلاند... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم موقع "الخليج 365" أن كريم كيتا مهاجم ابولون التايلاند، قد جمعته جلسة منذ أيام مع أحد أعضاء مجلس ادارة نادى الزمالك لجس نبض هداف الدورى التايلاندى، تحسبا لانضمامه لصفوف الفريق الأبيض.

وتأتى مفاوضات الزمالك مع اللاعب، بعد أن كان النادى الأهلى فاوض كيتا منذ أسبوع خاصة عقب تمسك الأورجوانى لاسارتى المدير الفنى للفريق بضم اللاعب.

ومن المنتظر أن يحسم كيتا وجهته المقبلة خلال الميركاتو الصيفى الحالى سواء بالانتقال إلى الأهلى أو الموافقة على عرض الزمالك.

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ويأتى دخول الزمالك فى الصفقة كرد فعل على تفاوض النادى الأهلى مع كهربا تزامنا مع ازمته مع القلعة البيضاء.

يذكر أن محمود كهربا لاعب الزمالك تقدم بشكوى ضد ناديه، ووفقا لمصادر مقربة من اللاعب ف أنه أكد فى شكواه، عدم صحة العقود التى تربطه بالزمالك فى الوقت الحالى، حيث لم يقوم النادى الأبيض باعتماد عقده لدى اتحاد الكرة فى الأوقات المحددة قانونيا وبالتالى أصبح لاغيا ويحق له الرحيل من النادى بالمجان.

كما أكد المصادر أن كهربا تقدم بالشكوى رسميا خلال الساعات الماضية، عن طريق محامى سويسرى، لتكون أولى الخطوات الفعلية من جانب اللاعب للرحيل عن نادى الزمالك فى الميركاتو الصيفى المقبل، والانتقال لصفوف نادى جديد بالموسم المقبل.

وشددت المصادر أن الفترة القادمة، ستشهد استمرار الأزمة بين كهربا والزمالك، فى ظل تصعيد اللاعب للفيفا، ورفضه التواصل نهائيا مع مسئولى القلعة البيضاء وتمسكه بفسخ عقده وعدم الاستمرار.