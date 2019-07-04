شكرا لقرائتكم الأهلى عن عدم الدخول فى صفقة عواد: نمتلك أفضل حارس فى أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر فى الأهلى، عدم الدخول فى صفقة محمد عواد حارس الإسماعيلى مع الزمالك، والتى اشتعلت خلال الساعات الماضية.

وحصل الزمالك على توقيع محمد عواد حارس الإسماعيلى، بعد إصابة محمود جنش حارس الزمالك مع المنتخب الوطنى مؤخراً بقطع فى وتر أكيلس، حيث أجرى جراحة مؤخراً بألمانيا ويحتاج إلى ثمانية أشهر للعلاج والعودة للملاعب.

وأكد المصدر، أن القلعة الحمراء لا تحتاج أى حارس مرمى فى الفترة الحالية، فالفريق يضم محمد الشناوى الذى يدافع عن مرمى الفراعنة ببراعة حالياً فى أمم أفريقيا الحالية بمصر، وتم اختياره بجائزة أفضل حارس فى دور المجموعات، حيث نجح الشناوى فى الحفاظ على شباكه نظيفة خلال المباريات الثلاثة للفراعنة فى المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا.

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وأوضح المصدر أن الأهلى يمتلك أيضا شريف إكرامى صاحب الخبرات الطويلة والإمكانيات الفنية العالية ومعهما الحارس المُتميّز على لطفى الذى يظهر بشكل جيد عندما يحتاج إليه الجهاز الفنى.

واختتم المصدر حديثه، أن الأهلى يحترم قدرات محمد عواد، لكن الفريق لا يحتاج إليه، مُعلقاً: لا نرغب فى دخول صفقات على سبيل "المُزايدة" فقط أو الحصول على "شو إعلامى" من خلال الدخول فى مفاوضات مع لاعبين لا نحتاج إليهم فنياً.