شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن انتقال كهربا إلى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مسئولو اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل حول انتقال محمود كهربا لاعب الزمالك إلى النادى الأهلى كما يتردد حاليا.

وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن عقد كهربا مع الزمالك المسجل باتحاد الكرة صحيح والدليل اعتماده من قبل مسئولو الجبلاية وفى حالة انتقاله بشكل مباشر للأهلى دون رجوع اللاعب لناديه الزمالك سيتم إيقافه، ويكون انتقاله باطل ولن نوافق على ذلك.

وحال فسخ كهربا تعاقده مع الزمالك واللعب لأحد الأندية الخارجية وبعدها يلجأ الزمالك للاتحاد الدولى لكرة القدم – فيفا- لإيقاف اللاعب الذى سيقدم أدلة تفيد أن عقده مع الزمالك باطل.

من جهته اتخذ مجلس إدارة الزمالك قراراً بإحالة محمود كهربا للتحقيق بعد انقطاعه عن التدريبات لمدة أسبوعين فى الفترة الماضية، منذ بدء فترة إعداد الفريق الأبيض للموسم الجديد، كما اعلنوا عن تقديم شكوى للفيفا خلال أيام ضد اللاعب، موضحين أن تقديم الشكوى بشكل رسمى يتطلب الالتزام ببعض الخطوات، وبالفعل كانت الخطوة الأولى إحالة اللاعب للتحقيق وحال عدم حضوره ستكون الخطوة التالية شكواه لدى اتحاد الكرة المصرى ثم الفيفا.