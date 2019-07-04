شكرا لقرائتكم فياريال يضم المدافع راؤول ألبيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي فياريال الإسباني يوم الخميس، عن توصله لاتفاق مع نابولي الإيطالي بشأن ضم المدافع راؤول ألبيول.

وأوضح فياريال في بيانه أن ألبيول ،البالغ من العمر "33 عاما"، سيتم تقديمه لوسائل الإعلام في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأشار النادي الإسباني إلى أن ألبيول سيخضع للكشف الطبي وبعدها سيبدأ التدريب مع الفريق بداية من يوم الاثنين المقبل.

وقضى ألبيول مسيرته في فالنسيا وخيتافي وريال مدريد ونابولي الذي قضى معه ستة مواسم.