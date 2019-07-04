شكرا لقرائتكم البرازيل تفقد ويليان في نهائي كوبا أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيغيب لاعب وسط المهاجم ويليان عن منتخب البرازيل المضيف في المباراة النهائية لبطولة كوبا أميركا المقررة يوم الأحد ضد البيرو في ريو دي جانيرو، وذلك بسبب إصابة في الفخذ بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان يوم الأربعاء: اشتكى ويليان من آلام في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن وخضع للفحوص بعد الظهر الأربعاء. وتبين في الفحوص أنه يعاني من الإصابة والفترة التي يحتاجها للتعافي تمنع المهاجم من المشاركة في النهائي.

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وكان لاعب تشلسي الإنجليزي البالغ 30 عاما احتياطيا في المباريات الخمس التي خاضها منتخب بلاده في البطولة القارية حتى الآن، لكنه دخل الى الملعب في أربع منها، لاسيما مباراة نصف النهائي التي شارك في كامل شوطها الثاني ضد الأرجنتين (2-صفر).

وسجل ويليان هدفا رائعا في الدقيقة الأخيرة من مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات ضد البيرو بالذات حين خرجت البرازيلي منتصرة بخماسية نظيفة.

وبحسب وسائل الأعلام البرازيلية، أصيب ويليان مساء يوم الثلاثاء في الدقائق الأخيرة من مباراة نصف النهائي ضد الأرجنتين لكنه أكمل اللقاء لأن المدرب تيتي استنفذ جميع تبديلاته، ولم يكن ويليان أصلا في اللائحة الأولية المشاركة في كوبا أميركا، لكن تيتي استدعاه بعد اصابة نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار في كاحله قبل تسعة أيام على انطلاق البطولة.