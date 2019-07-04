كتب: ضياء السقا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد مغازلة معلق عربي، على الهواء، لحكمة أثناء إدارتها إحدى المباريات. وقال المعلق، عندما أخرجت الحكمة منديلا لمسح عرقها :"هذه لو تعطيني كارت أحمر أشوفه قلب أحمر.. هذه ما تعرق عرق، دي تعرق عسل.. اللي ما يضحك يعطيني بلوك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلق عربي يتغزل في حكمة على الهواء (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.