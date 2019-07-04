تغريم الأسترالي توميتش 50 الف يورو لتقاعسه في بطولة ويمبلدون

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أعلن المشرفون على بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، تغريم الاسترالي برنارد توميتش قرابة 50 ألف يورو، أي ما يعادل جائزته المالية، لتقاعسه خلال مباراته في الدور الاول وتعرضه لثاني أسرع خسارة في البطولة.

ونشر نادي عموم انكلترا بيانا "هو رأي الحكم أن أداء برنارد توميتش في مباراته في الدور الاول أمام جو-ويلفريد تسونغا لم يتطابق مع المعايير الاحترافية".

وتابع "لذلك تم تغريمه الحد الاقصى لمبلغ 45 الف جنيه استرليني (50 الف يورو) سيتم خصمه من جائزته المالية".

وبامكان توميتش (26 عاما) ان يستأنف القرار امام مدير مجلس ادارة بطولات الغراند سلام الذي يشرف على البطولات الاربع الكبرى.

وخسر الاسترالي الجدلي الذي اتهم سابقا بعدم تقديمه كامل مستوياته، أمام الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا 6-2 و6-1 و6-4 في 58 دقيقة الثلاثاء.

وكانت هذه الخسارة أكثر بأربع دقائق فقط من الوقت الذي احتاجه السويسري روجيه فيدرر للتفوق على الكولومبي اليخاندرو فاليا في عام 2004.

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وقال توميتش المصنف 96 عالميا راهنا والذي كان بين العشرين الاوائل في عام 2011 "اعتقد انني قدمت افضل ما لدي. لكني لعبت بشكل سيء جدا".

وعندما سئل عما اذا كان سعيدا بمستواه على ارض الملعب، اجاب "السؤال التالي لو سمحتم".

وكان توميتش شن حملة على منظمي بطولة ويمبلدون في الماضي، وتم تغريمه قبل سنتين بعد اقراره بتعمد الاصابة وعبر عن ملله خلال خسارته ضد الالماني ميشا زفيريف.

كما تخلت شركة "هيد" لتجهيزات المضارب عن رعايته.

وتوميتش ليس أول لاعب يتعرض لغرامة مماثلة، فقد حرمت الاميركية آنا تاتيشفيلي من جائزتها في الدور الاول من بطولة رولان غاروس "لعدم تقديمها مستوى احترافيا".

خسرت امام اليونانية ماريا ساكاري 6-صفر و6-1 في 55 دقيقة فقط، لكنها اعترضت على غرامتها مدعية انها وقعت ضحية تمييز.