شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق المرحلة الثانية لأكبر مشروع قومي لرعاية الموهوبين (Top Talents) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انطلقت اليوم تصفيات المرحلة الثانية من المشروع الوطني لرعاية الموهوبين في كرة القدم ((Top Talents)، للمرحلة السنية (10-18) عام، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون معاحدى الشركات المصرية الهولندية ، والتي تبدأ من اليوم الخميس وتنتهي الأربعاء 10يوليو الجاري، بمركز شباب الساحل.

وشارك في تصفيات اليوم الأول للمواليد من (2004: 2010) محافظات " البحيرة، الشرقية، القليوبية، الغربية، السويس، دمياط، الإسكندرية "ممن اجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات داخل تلك المحافظات من خلال لجنة فنية مشكلة من خبراء أكاديميين ومتخصصين.

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ويهدف المشروع إلى اختيار أفضل 40 لاعب موهوب على مستوي مراكز شباب الجمهورية للفئة العمرية من (10-18) سنة، منهم 30 لاعب في الفئة العمرية من (16-18) سنة للمشاركة في البطولة الدولية للموهوبين بهولندا والتي ستقام في أغسطس 2019، وتسويقهم على مستوى عالمي لتحقيق حلم الاحتراف لديهم، 10 لاعبين للفئة العمرية من (10-15) سنة لقضاء فترة معايشه كامله مع فرق أوربية في نفس الفئة العمرية على نفقة الشركة.

ومن المقرر أن تقام التصفيات في اليوم الثاني للمواليد من (2004: 2010) لمحافظات "الإسماعيلية، الدقهلية، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، كفر الشيخ، المنوفية"، فيما تقام تصفيات اليوم الثالث للموهوبين من محافظات "المنيا، أسوان، سوهاج، مرسي مطروح، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسيوط، قنا، القاهرة، الجيزة، الأقصر"

يذكر أن المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين "Top Talents"انطلق بإقامة الاختبارات في 10 مناطق مركزية على مستوى الجمهورية كمرحلة أولي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.