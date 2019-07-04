شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرد صفعة كهربا للأهلي بالتفاوض مع كيتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دخل مسئولى نادى الزمالك فى مفاوضات مع كريم كيتا مهاجم اوبون التايلاندى ، لتدعيم الفريق فى الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم الخليج 365 ان كيتا قد جمعته جلسة منذ أيام مع أحد أعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك لجس نبض هداف الدوري التايلاندي ، تحسبا لانضمامه لصفوف الفريق الأبيض .

وتأتى مفاوضات الزمالك مع اللاعب ، بعد أن كان النادي الأهلي فاوض كيتا منذ أسبوع خاصة عقب تمسك الاورجوايانى لاسارتي المدير الفني للفريق بضم اللاعب .

ومن المنتظر ان يحسم كيتا وجهته المقبلة خلال الميركاتو الصيفي الحالي سواء بالانتقال الى الاهلى او الموافقة على عرض الزمالك .

ويأتى دخول الزمالك فى الصفقة كرد فعل على تفاوض النادى الاهلى مع كهربا تزامنا مع ازمته مع القلعة البيضاء .

/ لعب بصفوف ناشئي نادي الزمالك وبتروجت ، وسبق له الاحتراف في أوروبا (3 مواسم في بولندا )، وموسم مع نادي الأنصار اللبناني . Advertisements / مثل أندية الجونة ثم الأوليمبي ونادي الشمس ونادي السكة الحديد / عاد للاحتراف مجددا فى الانتقالات الشتوية الأخيرة ولكن هذه المره في الدوري التايلاندي " نادي أوبون يونايتد " بعقد مدته عاما واحدا. / كيتا هداف الدورى التايلاندى برصيد 13 هدفا فى الدور الأول ويجيد اللعب في مركز خط الوسط وصانع الألعاب ومحترف بالدوري التايلاندي.

من هو كريم كيتا؟

يذكران محمود كهربا لاعب الزمالك تقدم بشكوى ضد ناديه ، ووفقا لمصادر مقربة من اللاعب فإنه أكد فى شكواه، عدم صحة العقود التى تربطه بالزمالك فى الوقت الحالى، حيث لم يقوم النادي الأبيض باعتماد عقده لدى اتحاد الكرة فى الأوقات المحددة قانونيا وبالتالى أصبح لاغيا ويحق له الرحيل من النادي بالمجان.