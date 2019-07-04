شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يشارك فى بطولة "جراند برى" بكرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اتحاد الجودو، برئاسة مطيع فخر الدين، على مشاركة المنتخب الوطنى فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى "جراند برى" التى تقام بكرواتيا فى الفترة من 25 إلى 29 يوليو الجارى.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من محمد عبد الموجود وزن 66 كجم، ومحمد محيى الدين 73 كجم، ومحمد عبد العال 81 كجم، وحاتم عبد الآخر 90 كجم.

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وكان منتخب الجودو قد شارك فى معسكر مشترك مع لاعبى كرواتيا الشهر الماضى، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى البطولة.

وكان من المقرر أن يشارك المنتخب فى بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بكندا الأسبوع المقبل، إلا أنه تم التراجع عن المشاركة فيها فى ظل قوة بطولة كرواتيا المقبلة.

ووضع اتحاد الجودو خطة لتجهيز اللاعبين وإعدادهم للمشاركة فى دورة الالعاب الاوليمبية التى تقام بطوكيو 2020 ، و من بينها المشاركة فى البطولة الأفريقية ، و بطولات الجائزة الكبرى جراند برى وجراند سلام.