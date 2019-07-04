شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى التصنيف الأول قبل قرعة أمم أفريقيا 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء منتخب مصر فى التصنيف الأول قبل قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021 التى ستقام بالكاميرون فى شهر يونيو من نفس العام.

وتواجد منتخب مصر فى التصنيف الأول والذى يضم 12 منتخبا، وتنص اللوائح على تأهل 24 فريقا لبطولة أمم أفريقيا المقبلة.

وتم تقسيم التصنيف إلى 5 مجموعات، ويضم التنصيف الأول والثانى والثالث 12 فريقا، بينما التصنيف الرابع والخامس 8 منتخبات و سيتم إقاة مباراة بين فرق التصنيف الخامس يتأهل منهم 4 منتخبات يتم إضافتهم إلى فرق التصنيف الرابع.

انتهت مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالى، ليكتمل عدد الفرق المتأهلة لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر.

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع العديد من المواجهات المثيرة فى دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، التى تنطلق مساء الجمعة المقبل، حيث جاء جدول المباريات كالتالى..

الجمعة 5 يوليو

المغرب × بنين - السادسة مساء – استاد السلام

أوغندا × السنغال – التاسعة مساء – استاد القاهرة الدولى

السبت 6 يوليو

نيجيريا × الكاميرون - السادسة مساء – استاد الإسكندرية

مصر × جنوب أفريقيا - التاسعة مساء – استاد القاهرة الدولى

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الأحد 7 يوليو

مدغشقر × الكونغو الديمقراطية - السادسة مساء – استاد الإسكندرية

الجزائر × غينيا - التاسعة مساء – استاد الدفاع الجوى

الاثنين 8 يوليو

مالى × كوت ديفوار - السادسة مساء – استاد السويس الجديد

غانا × تونس - التاسعة مساء – استاد الإسماعيلية

وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ٩ نقاط وسجل الفريق ٥ أهداف ولم يستقبل أى هدف فى ٣ مباريات.

تأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ٣ انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل .. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى ٢٠ نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة ٣ مرات من قبل فى ٢٠١٠ و٢٠٠٠ و١٩٧٤، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين ايضا.