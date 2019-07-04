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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 4 يوليو 2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، "وردة" بديل ثالث فى مواجهة جنوب أفريقيا بدور الـ16 لأمم أفريقيا، "كوكا" يُجبر أجيرى على تغيير خطة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا.

كشف مصدر مسئول بمنتخب مصر أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب يضع عمرو وردة ضمن حساباته فى مباراة جنوب أفريقيا للاعتماد عليه كبديل ولكن سيكون الاختيار الأخير له أمام جنوب أفريقيا منعاً لإثارة الجماهير بعد أزمته مع السوشيال ميديا الأخيرة واستبعاده من قبل اتحاد الكرة قبل أن يتم العفو عنه وإيقافه عن مباريات دور المجموعات فقط.

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطنى على تغيير خطة اللعب بداية من مباراة جنوب أفريقيا السبت المقبل في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو المقبل فى حالة خروج مروان محسن مهاجم المنتخب من التشكيل لأي مباراة بداية من دور الـ16 المقبلة وتحفظ الجهاز على الدفع بأحمد على المهاجم الثاني فى مباراة دور الـ16 بعد إصابة أحمد حسن كوكا.

كشف مصدر مسئول فى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن محمد عواد، حارس مرمى الفريق، أبلغهم عن طريق وسطاء برفضه اللعب فى قلعة الدراويش بالموسم الجديد.

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نجح نادى الإنتاج الحربى رسمياً فى التعاقد مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، وحصل مسئولو الإنتاج على الاستغناء الخاص باللاعب من إدارة الدراويش.

يبدأ نادى الزمالك الساعات المقبلة، فتح قنوات اتصال وتفاوض مع المهاجم المغربي أشرف بن شرقى لضمه لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

دخل نادى الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع دودو الجباس، مهاجم فريق وادى دجلة، الذى رحل عن صفوف فريقه بالتراضى نهاية الموسم الجارى، من الانضمام لصفوف الدراويش حلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

خرج إسلام طارق حارس طنطا من حسابات مسئولى الزمالك حول ضمه فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل التركيز حاليا فقط حول ضم واحدا من الثنائى محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أبو جبل حارس سموحة حيث يبحث مسئولى قلعة ميت عقبة عن ضم أحدهما أو الثنائى معاً دون التفكير فى حارس آخر خلال الوقت الحالى.