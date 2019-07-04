شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتسلم الملعب عقب لقاء غانا وتونس ودورة خاصة للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلم مسئولو الإسماعيلى الملعب الرئيسى عقب اللقاء الذى سيجمع منتخبى تونس وغانا، فى إطار مباريات دور الـ16 والذى سيقام فى التاسعة مساء الإثنين المقبل.

وفى السياق ذاته، عرضت الشركة المسئولة عن أعمال التطوير والتجديد منح العاملين بالملاعب التى تستضيف البطولة، من بينهم استاد الإسماعيلية، دورة خاصة عقب نهاية المنافسات لمدة ثلاثة أشهر حول كيفية الاعتناء واستمرار المظهر المثالى لأرض الملعب لأطول فترة ممكنة.

يذكر أن ملعب الإسماعيلية قد احتضن مباريات المجموعة السادسة والأخيرة بالبطولة التى ضمت منتخبات الكاميرون وغانا وغينيا بيساو وبنين.

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وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.