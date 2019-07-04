شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة مغربية بتنظيم مصر لبطولة امم افريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت البعثة الإعلامية المصاحبة للمنتخب المغربى الشقيق فى مصر بالعملية التنظيمية فى استاد السلام، والمساعدات التى يتلقونها من المسئولين عن الملعب والإعلام والاستاد، خلال مباريات أسود الأطلسى ببطولة الأمم الأفريقية مصر 2019.

وشددت البعثة على أنهم لا يعانون أى مشاكل أو أزمات لتغطية مباريات منتخب المغرب، أو أى مباراة تقام على ملعب السلام، بالإضافة لحصولهم على التصريحات اللازمة لحضور اللقاءات بكل سهولة ويسر، وكذلك الحصول على المعلومات اللازمة من المسئولين عن العملية التنظيمية.

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وأشاد الصحفيون والصحفيات ومراسلو القنوات الفضائية والمواقع بالتجهيزات الموجودة فى المركز الإعلامى، وسهولة استخدامهم للأجهزة، وجودة القاعة الصحفية، بالإضافة إلى الترجمة فى قاعة المؤتمر الصحفى.

وأكد إعلاميو المغرب على الدور الكبير الذى لعبته مصر وقادتها ومسئوليها، فى تنظيم البطولة الأفريقية فى فترة وجيزة للغاية، وأشادوا بالبنية التحتية التى شاهدوها فى الدولة المصرية على الصعيدين العام والرياضى.

كما أشادت البعثة الإعلامية بمجهود المنسقين الإعلاميين فى استاد السلام، برئاسة أشرف الشامى ومعه إبراهيم مدكور ومحمد عمارة، وتواصلهم المستمر مع كافة الإعلاميين من مختلف البلدان، وتوفير كافة سبل الراحة لخروج العمل الإعلامى داخل الاستاد بأبهى صوره.