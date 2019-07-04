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سوبر كورة يكشف شروط المقاصة لبيع أنطوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئولو داخل نادى المقاصة أن إدارة النادى لم تتلق عروضاً رسمية لبيع مهاجمه الغانى جون أنطوى حتى الآن.

وقال المصدر، إن الإدارة لم تناقش بيع أنطوى حتى الآن، وفى حال وصول عرض رسمى سيتم مناقشته ودراسة إمكانية بيعه من عدمه، لاسيما حال وصول عرض رسمى مغرى.

وانضم أنطوى إلى المقاصة قادماً من الأهلى فى الموسم قبل الماضى ويقدم عروضا طيبة مع الفريق الفيومى، وبات محط اهتمام أندية كبرى، مثل الزمالك وبيراميدز.

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وترددت أنباء عن رغبة الزمالك فى شراء أنطوي مقابل منحه مبلغا ماليا، وكذلك الحصول على لاعبين من الفريق الأبيض الموضوعين على قائمة الإعارات، مثل كابونجو كاسونجو وباسم مرسى وشيكابالا وأحمد رفعت وأحمد كابوريا ومحمد أشرف روقا وعماد فتحى.

لمعرفة شروط المقاصة لبيع أنطوى اضغط هنا:

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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