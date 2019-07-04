شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفسر أسباب عدم مزاحمة الزمالك على صفقة حارس الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فسّر مصدر مسئول فى الأهلى عدم دخول النادى طرفاً فى صفقة محمد عواد حارس الإسماعيلى مع الزمالك، والتى اشتعلت خلال الساعات الماضية، بأن الأهلى لا يحتاج لأى حارس مرمى فى الوقت الحالى.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مُكثفة من جانب الزمالك لضم حارس الإسماعيلى، بعد إصابة محمود جنش حارس الزمالك مع المنتخب الوطنى مؤخراً بقطع فى وتر أكيلس، حيث أجرى جراحة مؤخراً بألمانيا ويحتاج إلى ثمانية أشهر للعلاج والعودة للملاعب.

وأوضح مصدر فى الأهلى أن القلعة الحمراء لا تحتاج أى حارس مرمى فى الفترة الحالية، فالفريق يضم محمد الشناوى الذى يدافع عن مرمى الفراعنة ببراعة حالياً فى بطولة أمم أفريقيا الحالية، وفاز بجائزة أفضل حارس فى دور المجموعات، بعدما نجح فى الحفاظ على شباكه نظيفة خلال المباريات الثلاثة للفراعنة فى المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا.

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وأضاف المصدر، لدينا أيضاً شريف إكرامى صاحب الخبرات الطويلة والإمكانيات الفنية العالية، ومعهما الحارس المُتميّز على لطفى الذى يظهر بشكل جيد عندما يحتاج إليه الجهاز الفنى.

وأوضح المصدر أن الأهلى يحترم قدرات محمد عواد، لكن الفريق لا يحتاج إليه، قائلا، "لا نرغب فى دخول صفقات على سبيل "المُزايدة" فقط أو الحصول على "شو إعلامى" من خلال الدخول فى مفاوضات مع لاعبين لا نحتاج إليهم فنياً.

وتساءل المصدر، محمد الشناوى واحداً من أفضل حُراس المرمى فى أفريقيا حالياً فكيف نتفاوض مع حارس أخر ؟، واختتم المصدر تصريحاته، قائلاً، نبحث عن لاعبين يحتاج إليهم الفريق فنياً وليس من أجل رفع صفقات على منافس آخر.