شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية بين طنطا وسموحة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الأيام المقبلة صفقة تبادلية بين طنطا وسموحة، تقضى برحيل إسلام طارق حارس أبناء السيد البدوى إلى الفريق السكندرى على أن يحصل الطنطاوية على مبلغ مالى و3 لاعبين من ناشئ سموحة.

وأكد مصدر مسئول بطنطا أن إدارة النادى اتخذت قرارا سريا بالموافقة على رحيل اللاعب للأعلى سعرا أولا، أو سموحة مع الاستفادة من بيعه فى تدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر، خاصة أن عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم الجارى ويحق له الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لذا فإن مجلس الإدارة يرحب برحيله حاليا حتى لا يرحل دون الفائدة المالية منه.

وأضاف نفس المصدر أن اللاعب اتخذ قرارا بالرحيل بعد مساهمته فى عودة الفريق من جديد للدورى الممتاز، لذا فإن الإدارة ستوافق على رحيله للفريق السكندرى حال الوصول للعرض المناسب الذى يرضى مجلس إدارة طنطا.

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وعاد فريق طنطا إلى للدورى الممتاز عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى، وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا.

كان مسئولو نادى الزمالك قد دخلوا مفاوضات مع إسلام طارق حارس مرمى فريق طنطا، للانضمام إلى الفريق الأبيض الموسم المقبل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ويأتى تفاوض الزمالك مع حارس طنطا، بعد إصابة محمود جنش حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى خلال تدريبات الفراعنة بقطع فى وتر إكليس استعداداً لمباراة أوغندا فى بطولة الأمم الأفريقية .