مدرب بنين: المغرب أقوى المنتخبات المرشحة للقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد ميشيل دوسييه المدير الفني لمنتخب بنين، أنه يعلم كل كبيرة وصغيرة في فريق المغرب، لافتًا إلى أنه من أقوى المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة.

ويستعد منتخب بنين لمواجهة نظيره المغرب غدًا الجمعة في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وخلال تصريحات قبل المباراة قال دوسييه: "لا نحظي بفريق قوي من الناحية الذهنية، وكلما زادت المباراة صعوبة زاد مستواهم، كل العوامل غير مناسبة، ولكن فريقنا يمتلك الشجاعة ليُظهر أداءه".

وأضاف: "منتخب المغرب يتميز بعدد من اللاعبين الموهوبين، وهو أكثر الفرق المؤهلة للفوز بالبطولة".

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وتابع: "فريقنا الأقل حصولا على الراحة بعد لقاء الكاميرون في دور المجموعات، ولكننا نحاول التأقلم مع الوضع الراهن، حالة فريقنا ولاعبينا سنحددها في مران اليوم".

وواصل: "لا أسعى للانتقام من المغرب بعد الخسارة الأخيرة، كل مباراة لها دوافعها، أنا على دراية كبيرة بصعوبة المهمة التي أواجهها، اللاعبون قادرون على إثبات أنفسهم أمام أسود الأطلس".

وأتم: "نحن قادرون على اللعب أمام الفرق الكبيرة، وعازمون على ذلك، ويمكننا أن نحلم ونحقق حلمنا، نشعر بالفخر؛ لأننا وصلنا إلى هذا الدور".

جدير بالذكر أن منتخب بنين تأهل إلى منافسات دور الـ16 عن المجموعة السادسة كأفضل ثالث.