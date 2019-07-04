رياضة | انقلاب في برشلونة ومستقبل الرئيس على المحك

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قرر بيب سيجورا المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني تقديم استقالته ليلحق بجوردي ميستري نائب رئيس النادي الذي قدم استقالته بشكل رسمي.

فيما لم يعلن جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة عن نيته في الاستقالة أو الاستمرار وسط شائعات متداولة عن إمكانية رحيله بعد جوردي ميستري وسيجورا.

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وذكرت صحيفة "سبورت" أن جوسيب ماريا باتوميو رئيس نادي برشلونة قرر عدم تعيين نائب له وأسند القيام بأعباء هذا المنصب لنفسه.