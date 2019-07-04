رياضة | الحضري مرفوض بالثلاثة في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحضري مرفوض بالثلاثة في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن موقفهم بشأن التعاقد مع عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق في الموسم المقبل.
وأكد المصدر أن إسم الحضري مرفوض داخل نادي الزمالك لعدة أسباب وعلى رأسها كبر سن الحارس وتراجع مستواه بشكل كبير في الفترة الماضية وغيابه عن الملاعب.
وأشار المصدر إلى أن الأولوية لدى الزمالك متمثلة في التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي أو محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة بسبب صغر سن الثنائي وإمكانية تسويقهما بشكل جيد في المستقبل وتحقيق مكسب مادي من ورائهما.
وتعرض محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك للإصابة في الأيام الماضية خلال معسكر المنتخب الوطني وتأكد غيابه لفترة تصل إلى 6 شهور عن الملاعب وهو ما دفع الإدارة لسرعة التحرك للتعاقد معه.
وكان بعض الوسطاء قد قاموا بترشيح إسم الحضري لإدارة الزمالك للتعاقد معه خاصة أنه غير مرتبط بتعاقد مع أي فريق في الوقت الحالي.