رياضة | الحضري مرفوض بالثلاثة في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحضري مرفوض بالثلاثة في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن موقفهم بشأن التعاقد مع عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن إسم الحضري مرفوض داخل نادي الزمالك لعدة أسباب وعلى رأسها كبر سن الحارس وتراجع مستواه بشكل كبير في الفترة الماضية وغيابه عن الملاعب.

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وأشار المصدر إلى أن الأولوية لدى الزمالك متمثلة في التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي أو محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة بسبب صغر سن الثنائي وإمكانية تسويقهما بشكل جيد في المستقبل وتحقيق مكسب مادي من ورائهما.