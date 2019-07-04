رياضة | مصر تتصدر تصنيف منتخبات تصفيات أمم إفريقيا 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تتصدر تصنيف منتخبات تصفيات أمم إفريقيا 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تصنيف المنتخبات في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

وجاء منتخب مصر في المستوى الأول في تصنيف منتخبات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون.

تصنيف الكاف

المستوى الأول : مصر - السنغال - تونس - المغرب - الكونغو الديمقراطية - غانا - الكاميرون - بوركينا فاسو - مالي - كوت ديفوار - الجزائر

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المستوى الثاني : جنوب أفريقيا - غينيا - أوغندا - كاب فيردي - ليبيا - كينيا - النيجر - موريتانيا - الكونغو برازفيل - الجابون - زامبيا

المستوى الثالث : مدغشقر - أنجولا - زيمبابوي - أفريقيا الوسطى - ناميبيا - سيراليون - موزمبيق - غينيا بيساو - مالاوي - توجو - السودان - تنزانيا

المستوى الرابع : رواندا - بوروندي - غينيا الإستوائية - إيسواتيني - ليسوتو - بوتسوانا - جزر القمر - إثيوبيا

المستوى الخامس : ليبيريا - موريشيوش - جنوب السودان - جامبيا - تشاد - ساوتومي - سيشل - جيبوتي