رياضة | جدول مباريات الدوري الإسباني 2019-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات الدوري الإسباني 2019-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن جدول مباريات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم 2019-2020.

وجاءت مباريات الجولة الأولى والتي تنطلق يوم 18 أغسطس كالتالي : يلعب برشلونة وأتلتيك بيلباو، وريال مدريد وسيلتافيجو، وريال مايوركا ضد إيبار، أتلتيكو مدريد مع خيتافي، إسبانيول ضد إشبيلية، ديبورتيفو ألافيس وليفانتي، فالنسيا وريال سوسيداد، ريال بيتيس وريال بلد الوليد، ليجانيس وأوساسونا، وفياريال ضد غرناطة.

Advertisements

وتم تحديد موعد مباراة الكلاسيكو، حيث يستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد في الجولة العاشرة من الليجا على ملعب "كامب نو" يوم 27 أكتوبر، بينما يُقام لقاء "سانتياجو برنابيو" في الجولة 26 من البطولة بالأول من مارس.