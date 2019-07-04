رياضة | استاد القاهرة يخصص سيارات صغيرة لنقل زوار المقصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استاد القاهرة يخصص سيارات صغيرة لنقل زوار المقصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر هاني أبو ريدة رئيس اللجنة توفير سيارات صغيرة لتقل زوار المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة مع منع استخدام السيارات الشخصية في تلك المنطقة.

وقرر أبو ريدة منع دخول السيارات إلى منطقة استقبال زوار المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي لمزيد من التنظيم فيما يخص دخول الحضور.

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وتوفر اللجنة سيارات صغيرة بديلة لتقل الحضور إلى بوابات الدخول إلى المقصورة الرئيسية.

ويستقبل استاد القاهرة مباراة أوغندا والسنغال يوم الجمعة في دور ال١٦ من البطولة، ثم يستقبل لقاء مصر وجنوب إفريقيا مساء السبت.