رياضة | الاتحاد الزيمبابوي يرفض تحمل تكاليف عودة بعثة الفريق عقب الخروج من الكان

رفض الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم حجز تذاكر السفر للاعبي منتخب زيمبابوي، عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وبرر الاتحاد الزيمبابوي، رفض تحمل تكاليف العودة بحجة عدم وجود أموال في خزائن الاتحاد، التي تغطي كامل البعثة للعودة إلى البلاد.

وأشار الاتحاد الزيمبابوي، إلى أنه مازال ينتظر المكافأت التي سيحصلون عليها من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد المشاركة في البطولة التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

واضطر لاعبي منتخب زيمبابوي، حجز تذاكر سفر عودتهم من أموالهم الخاصة، وهناك لاعبون عائقون بعد فشلهم في الحصول على تذاكر، بسبب رفض الاتحاد حجز التذاكر لهم، مما جعل بعض اللاعبين بمساعدتهم بالأموال الحصول على تذاكر العودة.