رياضة | طلائع الجيش يطلب استعارة ثنائي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلائع الجيش يطلب استعارة ثنائي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، فاكسا رسميا من إدارة نادي طلائع الجيش، للتعاقد مع أكرم توفيق وأحمد حمدي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واشتمل عرض الجيش، الحصول على خدمات الثنائي لمدة عام على سبيل الإعارة، دون تحديد المقابل المادي نظير الصفقة.