رياضة | طلائع الجيش يطلب استعارة ثنائي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلائع الجيش يطلب استعارة ثنائي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، فاكسا رسميا من إدارة نادي طلائع الجيش، للتعاقد مع أكرم توفيق وأحمد حمدي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
واشتمل عرض الجيش، الحصول على خدمات الثنائي لمدة عام على سبيل الإعارة، دون تحديد المقابل المادي نظير الصفقة.
ومن المقرر أن تعقد إدارة الكرة جلسة مع الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، لتحديد مصير الثنائي سواء بالموافقة على رحيلهم أو الاستمرار داخل صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وانتهت إعارة توفيق وحمدي، للجونة بنهاية الموسم المنقضي، وظهرا خلالها بمظهر متميز مع الفريق الساحلي، ما وضعهم تحت أعين العديد من الأندية للحصول على خدماتهم بالموسم المقبل.