رياضة | أسوان يقترب من ضم شهاب الدين أحمد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسوان يقترب من ضم شهاب الدين أحمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسؤولو نادي أسوان من إعلان التعاقد مع شهاب الدين أحمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد مجدي عبدالعاطي المدير الفني، جلسة مع اللاعب خلال الساعات الماضية للتأكيد على ضرورة تواجده ضمن صفوف الفريق للاستفادة من خبراته الفنية، وأبدى اللاعب موافقة باللعب ضمن صفوف الفريق بداية الموسم المقبل.