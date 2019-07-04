رياضة | رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر ويثني علي جهود مسئولي مجموعة الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر ويثني علي جهود مسئولي مجموعة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار أفرايم كرامر رئيس المدير الطبي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، مجموعة الإسكندرية واصطحبه عامر حسين رئيس المجموعة، والدكتور علاء رشاد رئيس اللجنة الطبية بالمجموعة.

وزار الوفد جميع المستشفيات المتعاقد معها لعلاج اللاعبين بالبطولة، كما زار غرفة الكشف عن المنشطات باستاد الإسكندرية وغرف خلع ملابس اللاعبين واطمأن لتوافر كافة الإمكانات ووجه شكره لمصر ولمجموعة الاسكندرية.