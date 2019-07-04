رياضة | ريال مدريد يتراجع عن صفقته الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتراجع عن صفقته الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير فرنسية، اليوم الخميس، أن مسئولو فريق ريال مدريد بدأو في التراجع عن فكرة التعاقد مع إريكسن نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ووفقا لموقع لو10 سبورت الفرنسي، أن ريال مدريد يركز على ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد في الصيف الجاري ويضع الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب أياكس كخيار ثاني حال فشله في ضم بوجبا.

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وتابع الموقع، أن توتنهام بدأ في التفاوض مع ريال مدريد حول ضم داني سيبايوس، ولم يتطرق مسئولو الريال خلال المفاوضات لصفقة إريكسن.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام في يونيو 2020 ورفض كل العروض من السبيرز لتمديد عقده في الفترة الأخيرة.

ويتمسك الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد بضم بول بوجبا بالرغم من إصرار مانشستر يونايتد على عدم بيعه بأقل من 160 مليون يورو بينما عرض الريال يصل لـ130 مليون يورو.