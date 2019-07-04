انت الان تتابع مانشستر سيتي يضم الإسباني رودري من اتلتيكو مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رودري

أكد نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الخميس تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني رودري من صفوف اتلتيكو مدريد.

وذكرت تقارير صحفية اليوم أن الصفقة بلغت قيمتها 62 مليون جنيه استرليني ، في صفقة قياسية لمانشستر سيتي.

وانضم رودري 23/ عاما/ إلى سيتي بعقد يمتد لخمسة مواسم بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع اتلتيكو مدريد الإسباني.

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وتفوقت القيمة المالية لهذه الصفقة على الصفقة القياسية السابقة لمانشستر سيتي والتي بلغت قيمتها 60 مليون جنيه استرليني لدى التعاقد مع الجزائري رياض محرز من ليستر سيتي الصيف الماضي.

وقال رودري للموقع الرسمي لمانشستر سيتي "ما حققه سيتي في أخر عامين مذهل، واتطلع لأكون جزء من هذا الفريق المفعم بالمواهب".

وأضاف "الأمر لا يتعلق فقط بالألقاب لكنهم يمتلكون روح النصر، يقدمون كرة هجومية طوال الوقت وهو أمر يحفزني".